محتجو فرنسا يطالبون بتغيير الحكومة ويصفون ماكرون بـالديكتاتور

أطلقت الشرطة الفرنسية الغازات المسيلة للدموع على المتظاهرين اليوم السبت، 08 كانون الأول، 2018. وقالت مصادر إعلامية إن المتظاهرين بدأوا التجمع قرب قصر الإليزيه. وأضافت المصادر أن قوات الشرطة تنتشر بكثافة في مختلف شوارع العاصمة باريس. وأكدت أن المتظاهرين رفعوا شعارات تطالب بتغيير الحكومة ووصفوا ماكرون بالديكتاتور.

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