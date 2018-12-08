شكرا لقرائتكم خبر انطلاق جلسة انتخاب رئيس البرلمان العربي ونوابه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - القاهرة تنطلق اليوم بمقر جامعة الدول العربية جلسة البرلمان العربي الخاصة لإجراء الانتخابات على منصب رئيس البرلمان ونواب الرئيس، ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم لعامين، وفقا للنظام الأساسي للبرلمان العربي. وتجرى الانتخابات وفقا لبيان صادر عن البرلمان أمس عن طريق الاقتراع السري المباشر لأعضاء البرلمان العربي الحاضرين جلسة الانتخاب، برئاسة أكبر أعضاء البرلمان سنا. ويستأنف البرلمان اجتماعات لجانه الأربع الدائمة وفق تشكيلها الجديد غدا وبعد غد، فيما يعقد مكتب البرلمان العربي بتشكيله الجديد اجتماعه الاثنين المقبل لإقرار جداول أعمال الجلسة الثالثة من دورة الانعقاد الثالثة للبرلمان العربي، المنتظر عقدها الثلاثاء المقبل بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة.



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