شكرا لقرائتكم خبر لغم يقتل 6 ضباط برتبة ملازم في الجيش السوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قتل عدد من ضباط الجيش السوري في انفجار عبوة ناسفة في محافظة درعا جنوب سوريا أمس، وقالت مصادر مقربة من القوات الحكومية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن «ستة ضباط برتبة ملازم قتلوا في انفجار لغم في درعا، بعد تخرجهم بأسبوعين من الكلية الحربية التابعة للجيش السوري».

وألمحت المصادر إلى مسؤولية المعارضة عن الهجوم، موضحة «ربما يكون الانفجار جراء عملية لعناصر من خلايا نائمة تابعة للمعارضة، بعدما تكررت عمليات الاعتداء على عناصر الجيش السوري».

وتشهد محافظة درعا عمليات متكررة باستهداف عناصر القوات الحكومية منذ استعادة السيطرة على المحافظة قبل عدة أشهر، وكان أبرز تلك العمليات الهجوم على موقع للقوات الحكومية في بلدة اليادودة بريف درعا منتصف الشهر الماضي، حيث أصيب نحو 10 عناصر، والهجوم على موقع للقوات الحكومية في مدينة الصنمين وقتل عدد منهم.