شاحنات ومساعدات إغاثية سعودية تعبر لليمن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - منفذ الوديعة

عبرت منفذ الوديعة الحدودي أمس الأول مساعدات إغاثية تشتمل على 25 طنا و200 كجم من التمور مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تستهدف محافظة لحج، إضافة لمساعدات إغاثية مقدمة من المركز تمثل سلال غذائية تزن 45 طنا و880 كجم، تستهدف محافظة شبوة.

كما عبرت المنفذ 7 شاحنات مقدمة من المركز تحمل 49 طنا من المساعدات الإيوائية (خيام، بسط، بطانيات) متوجهة إلى محافظة مأرب.

وتأتي هذه المساعدات ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز لأرجاء اليمن كافة، ويسعى المركز إلى تنويع تقديم مساعداته وفق الاحتياج وضمن المشاريع التي يقدمها لكل المحافظات اليمنية دون تمييز.