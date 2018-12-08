شكرا لقرائتكم مكاسب النفط 2% بعد اتفاق خفض الإنتاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أغلقت #أسعار_النفط على مكاسب تزيد على 2% بعد أن اتفق أعضاء أوبك وحلفاء للمنظمة في مقدمتهم #روسيا على خفض الإنتاج لامتصاص وفرة في #مخزونات_الوقود العالمية ودعم السوق، لكن المكاسب قيَّدتها مخاوف من أن التخفيضات لن تكون كافية لكبح إنتاج متنام.

واتفقت أوبك وحلفاؤها على تخفيضات إنتاجية قدرها 1.2 مليون برميل يوميا بدءا من العام القادم في خطوة سيجري مراجعتها في اجتماع في أبريل نيسان.

وهذا الرقم أكبر من الحد الأدنى البالغ مليون برميل يوميا الذي توقعته السوق، على الرغم منضغوط من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لخفض سعر الخام.

وقال #وزير_النفط_العراقي ثامر الغضبان بعد أن اختتمت أوبك يومين من المحادثات في فيينا إن المنظمة ستخفض الإنتاج بمقدار 800 ألف برميل يوميا بدءا من يناير كانون الثاني في حين سيساهم حلفاؤها بتخفيضات إضافية قدرها 400 ألف برميل يوميا.

وتعهدت روسيا بخفض إنتاجها بمقدار 228 ألف برميل يوميا من مستويات أكتوبر تشرين الأول البالغة 11.4 مليون برميل يوميا، رغم أنها قالت إن التخفيضات ستكون تدريجية وستحدث على مدار بضعة أشهر.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج #برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 1.61 دولار، أو 2.7% لتبلغ عند التسوية 61.67 دولار للبرميل.

وأثناء التعاملات المبكرة هبط برنت إلى أقل من 60 دولارا للبرميل عندما بدا أن مصدري النفط ربما يبقون على المستويات المستهدفة للإنتاج بدون تغيير.

ثم قفزت عند أعلى مستوى لها في الجلسة إلى 63.73 دولار بفعل أنباء الاتفاق قبل أن تتراجع في أواخر التعاملات.

وسجلت عقود خام القياس الأميركي #غرب_تكساس الوسيط عند التسوية 52.61 دولار للبرميل مرتفعة 1.12 دولار، أو 2.2% بعد أن وصلت عند أعلى مستوى لها في الجلسة إلى 54.22 دولار.

وينهي الخامان القياسيان الأسبوع على مكاسب مع صعود برنت 4.8% والخام الأميركي 3%.