شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "زراعة البرلمان" يطالب الحكومة بعرض خطتها لمواجهة انفلونزا الطيور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، الحكومة بضرورة عمل خطة متكاملة لمواجهة عدد من الأمراض التى تصيب الثروة الحيوانية وعلى رأسها مواجهة إنفلونزا الطيور. وتابع وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الوزارة تسعى لتنفيذ الاستراتيجية الخاصة بمكافحة مرض إنفلونزا الطيور، والتى تهدف إلى السيطرة على انتشار المرض وذلك من خلال اجراءات التقصى الوبائى النشط الذى يتم فى جميع محافظات الجمهورية وأسواق بيع الطيور للبحث عن المرض، وهو ما يؤكد جدية الوزارة فى التعامل مع أى من المخاطر التى تواجه الثروة الداجنة كلها. وأوضح "تمراز" أن الإجراءات المتبعة لمكافحة مرض انفلونزا الطيور تتمثل فى عمل حملات تحصين دورية للطيور المنزلية وأسواق بيع الطيور والحضانات والرياشات والتحصين الحلقى للبؤر المحيطة بالمنطقة المصابة بالمرض لمسافة 9 كيلومتر.

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