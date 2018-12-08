شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة هالة أبو السعد عن تطوير الدعم: لابد من قاعدة بيانات بمن يستحقونه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة هالة أبو السعد، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن تطوير الدعم لوصوله لمستحقيه يتطلب فى بداية الأمر أن يكون هناك قاعدة بيانات واضحة وشاملة لكل المواطنين، وبالتالى طالما لم يكن هناك قاعدة بيانات شاملة وواضحة فإن حدوث بعد الصعوبات الخاصة بتنقية الجداول بشأن من يستحقون الدعم هو أمر وارد.

وقالت أبو السعد، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن تطوير الدعم يتطلب أولا توفير فرص عمل مناسبة يستطيع من خلالها الشخص أن ينفق على نفسه وأسرته، وتقليل معدل البطالة وبالتالى فإن هذا الأمر سيسهل كثيرا من تطوير الدعم.

ولفتت عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إلى أن الحكومة تعمل حاليا على تحديد مستحقى الدعم، ولابد من معايير واضحة لمن يستحقون وصول الدعم لهم، مشيرة إلى أن قضية الدعم مرحلية وسيتم الانتهاء من الأمر سريعا.