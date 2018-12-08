شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوفد: تجميد نشاط السيد البدوى من الحزب لا يعنى استقالته أو إقالته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، على أن تجميد نشاط الدكتور السيد البدوى، رئيس الحزب السابق من الحزب لا تعنى استقالته أو إقالته بينما هو من طلب ذلك فى خطاب له عن تجميد نشاطه داخل الحزب.

وأضاف رئيس حزب الوفد، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن اللجنة التى تم تشكيلها للتحقيق معه ستكون مستمرة فى ذلك، لأن الدكتور السيد البدوى لا زال عضوا فى الحزب ومستمر، وأن تجميد العضوية لا يعنى أى توقف عن عمل لجنة التحقيق فى ذلك.

كان الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد السابق، قرر تجميد نشاطه داخل بيت الأمة، يأتى ذلك بعد أن قام المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، بإحالته للتحقيق فى 23 من شهر نوفمبر الماضى، على خلفية اتهامه بأمور مالية والعمل على نشر شائعات ضد الحزب بعد انتخاباته الأخيرة.