شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة برلمانية لاستعجال مناقشة قانون إلغاء هيئة محو الأمية وإسنادها للتعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد الحسينى عضو مجلس النواب، إنه سيتقدم بمذكرة برلمانية إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، لسرعة إدراج مشروع قانون تعديل أحكام القانون رقم 8 لسنة 1991 فى شأن محو الأمية وتعليم الكبار المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2009، للمناقشة، لافتا إلى أنه تقدم بالتعديل إلى البرلمان فى دور الانعقاد الثالث بعد أن حصل على توقيعات عشر أعضاء البرلمان.

وأضاف الحسينى، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن القانون لم يتم تعديله منذ ما يزيد عن 75 عاما، موضحا أن مشروع القانون يتضمن إلغاء هيئة محو الأمية وإسناد مهامها إلى وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع المحافظين، موضحا أن الهيئة لم تقدم شيئا ملموسا على أرض الواقع منذ إنشاءها، حيث لم تتمكن هيئة محو الأمية من تحقيق نجاح فى هذا الأمر مما يسئ للدولة المصرية، وهو الأمر الواضح من ارتفاع معدلات الأمية بين صفوف الشعب المصرى العظيم.

وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إلى أن مشروع القانون يتضمن إدخال 4 مواد أبرزها إلغاء الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار على أن تؤول ملكيتها وإدارتها إلى وزارة التربية والتعليم.