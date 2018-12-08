بالفيديو .. «كتيبة الإعدام» تشعل الغضب ضد الشرطة الفرنسية

الموجز - كتب - محمد علي هـاشم

موجة من الغضب جديدة بسبب ما فعلته الشرطة الفرنسية حيث ظهر عناصر منها في مقطع فيديو وهم يركّعون طلبة بمدرسة ثانوية، فيما بدا شبيها بطريقة مهينة.

وقال مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي إن إرغام الطلاب على الوقوف ووجوههم للحائط كان أشبه ما يكون بعملية إعدام جماعي.

وقال مستخدم لتويتر «هل يمكن لأحد أن يخبرني إن كان قد رأى مثل هذا الأمر في الخمسين عاما الماضية».

ووصف وزير التعليم جان ميشيل بلانكر الصور بأنها «صادمة» لكنه قال إن العنف الذي يهز فرنسا منذ أسابيع يبرر الأساليب الأمنية الصارمة.

وتشهد فرنسا، منذ أيام، تظاهرات طلابية في عدد من المؤسسات التعليمية احتجاجا على غلاء المعيشة والإيجارات، وذلك سيرا على احتجاجات أصحاب «السترات الصفراء»، الأمر الذي أدى إلى توقيف نحو 700 طالب في كل أنحاء فرنسا.

وكان رئيس الحكومة الفرنسية إدوار فيليب أعلن، اليوم، تعبئة استثنائية في صفوف قوات الأمن للتصدي لأعمال تخريب وعنف محتملة قد تندلع خلال احتجاجات «السترات الصفراء»، مشيرا إلى نشر 89 ألف شرطي وعربات مدرعة لم تستخدم منذ أعمال الشغب التي شهدتها ضواحي باريس في 2005.