قاسم هاشم: اللقاء التشاوري يمثل شريحة غير ممثلة في المجلس الينابي

لفت عضو "اللقاء التشاوري" النائب ​قاسم هاشم​، الى أن "رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، من اللحظة الأولى لبدء مسيرة ​تشكيل الحكومة​، نصح بعد إغفال موضوع تمثيل النواب ​السنة​ من خارج "​تيار المستقبل​"، مشيرا الى أن "ما سمي بالعقدة السنية كان البعض يتجنب الحديث عن هذا الموضوع، وهي لم تكن وليدة الساعة كما يدعي البعض".

وسأل هاشم في حديث تلفزيوني: "هل الحكومة ستحاكي نتائج الإنتخابات أم ستضعها جانبا ويذهب رئيس الحكومة المكلف والقوى السياسية لتكشيل حكومة لا علاقة لها ب​الانتخابات النيابية​"، مشددا على أن "اللقاء التشاوري يمثل شريحة غير ممثلة في المجلس الينابي، وهذا ​اللقاء الوطني​ بإمتياز يمثل توجه سياسي لدى المكون السني".

وأضاف: "كل القوى السياسية رفعت سقوفها لماذا نحن يجب أن نكون خارج الحركة، نحن نقول أن من يمثل الأكثرية في هذا المكون هو ​الحريري​ ومن هذا المنطلق سميناه ل​رئاسة الحكومة​ وأبدينا حسن نية".