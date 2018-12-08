قاسم هاشم: اللقاء التشاوري يمثل شريحة غير ممثلة في المجلس الينابي

لفت عضو "اللقاء التشاوري" النائب قاسم هاشم، الى أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري، من اللحظة الأولى لبدء مسيرة تشكيل الحكومة، نصح بعد إغفال موضوع تمثيل النواب السنة من خارج "تيار المستقبل"، مشيرا الى أن "ما سمي بالعقدة السنية كان البعض يتجنب الحديث عن هذا الموضوع، وهي لم تكن وليدة الساعة كما يدعي البعض".
وسأل هاشم في حديث تلفزيوني: "هل الحكومة ستحاكي نتائج الإنتخابات أم ستضعها جانبا ويذهب رئيس الحكومة المكلف والقوى السياسية لتكشيل حكومة لا علاقة لها بالانتخابات النيابية"، مشددا على أن "اللقاء التشاوري يمثل شريحة غير ممثلة في المجلس الينابي، وهذا اللقاء الوطني بإمتياز يمثل توجه سياسي لدى المكون السني".
وأضاف: "كل القوى السياسية رفعت سقوفها لماذا نحن يجب أن نكون خارج الحركة، نحن نقول أن من يمثل الأكثرية في هذا المكون هو الحريري ومن هذا المنطلق سميناه لرئاسة الحكومة وأبدينا حسن نية".
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