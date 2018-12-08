انطلاق تظاهرات "السترات الصفراء" في فرنسا

انطلقت تظاهرات "السترات الصفراء" في ​فرنسا​. يذكر أن ​احتجاجات​ حركة "السترات الصفراء"، تدخل أسبوعها الرابع ضد سياسات الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ الاجتماعية، وغلاء المعيشة. ودعت السلطات الفرنسيين إلى الهدوء لتفادي وقوع أعمال عنف كالتي شهدتها البلاد نهاية الأسبوع الماضي. وتم نشر 89 ألف شرطي وعنصر درك في جميع أنحاء فرنسا لتفادي تكرار مشاهد الأسبوع الماضي من مواجهات تحت قوس النصر وحواجز مشتعلة في الأحياء الراقية وأعمال نهب ودخان غازات مسيلة للدموع سعيا لتفريق "السترات الصفراء". وأكدت ​الحكومة الفرنسية​ أن قوات الأمن ستكون أكثر قدرة على الحركة للتجاوب "بشكل أكثر فاعلية مع إستراتيجية المشاغبين القاضية بالتفرق والتحرك" لأن "كل المؤشرات تفيد بأن عناصر راديكاليين سيحاولون التعبئة".

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