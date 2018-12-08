انطلاق احتفال الجامعة البريطانية في مصر بيوم العلم والمعرفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تصوير- علاء أحمد:

انطلقت اليوم السبت، فعاليات احتفال الجامعة البريطانية في مصر بيوم العلم والمعرفة، لافتتاح "واحة العلوم والتكنولوجيا" و "مركز النانو تكنولوجي" بمقر الجامعة في مدينة الشروق.

حضر الاحتفالية عدد من كبار رجال الدولة والعلماء والمفكرين، وسفراء الدول، وأعضاء مجلس أمناء الجامعة ومنهم الدكتور مجدي يعقوب، والدكتور مصطفي السيد، والدكتور فاروق الباز، والسياسي عمرو موسي، أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق، والدكتور مصطفي الفقي، ورئيس مجلس الأمناء محمد فريد خميس، ورئيس الجامعة وعمداء الكليات، ورؤساء الأكاديميات العلمية والبحثية بمصر والمملكة المتحدة والصين والولايات المتحدة.

وتعتبر واحة العلوم والتكنولوجيا، أول واحة للعلوم في مصر بالمعايير الدولية، لتنمية مهارات وقدرات شباب الجامعات والباحثين في الإبتكار والبحث العلمي ونقل التكنولوجيا، وذلك بالشراكة مع أكاديمية الشروق ومؤسسة تاس بارك الصينية (Tus Park) والتي تمتلك أكبر واحة للعلوم في العالم، وتحتوي على ما يزيد عن 400 شركة منها الشركات العالمية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب.

يأتي البرنامج في إطار خطة الجامعة البريطانية لدعم إستراتيجية الدولة 2030 الهادفة لعمل نقلة نوعية لمصر في شتى المجالات والقطاعات من خلال تعظيم الاستفادة من كافة الثروات سواء البشرية أو المادية، وخلق فرص عمل للشباب المبدع ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.