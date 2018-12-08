أمن الجيزة يتصدى لإشغالات المنطقة الأثرية بحملة مكبرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مدير أمن الجيزة، حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون، وتجار المخدرات والسلاح ورفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين؛ نظراً لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين.

واستهدفت الحملة المنطقة الأثرية بالهرم، وشارك فيها ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات أمن الجيزة وإدارة شرطة المرافق الحماية المدنية، وأسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 10 باعة متجولين و4 متسولين وهارب من حكم جنائي.

وفي مجال المرافق تم ضبط 40 كرسي و2 ميزان و12 ترابيزة، 2 ميزان،5اعلان بدون ترخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة، وتولت النيابة التحقيقات.