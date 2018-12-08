مباحث التموين تضبط 25 طن ورق غير مطابق للمواصفات بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت إدارة مباحث التموين في الجيزة، لمراقبة الأسواق ومتابعته وضبط الخارجين عن القانون فيما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار.

وأسفرت جهود الحملة خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 66 قضية تموينية متنوعة، منها قضية غش تجاري تم خلالها ضبط 25 طن و 342 كجم (ورق طباعة) غير مطابق للمواصفات القياسية، 10 عدم الإعلان عن الأسعار ،17 عدم حمل شهادة صحية، 14 إدارة منشأة بدون ترخيص، 9 انتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

وبالعرض على اللواء مصطفى شحاته مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة امر باتخاذ كافة الإجراءات القانونية خيال كل واقعة على حد وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.