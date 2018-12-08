إصابة عامل في حريق مطعم بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:
أصيب عامل، بحروق متفرقة في الجسم، اليوم السبت، إثر تسرب للغاز واشتعال النيران في مطعم يمتلكه بمدينة دمنهور، بمحافظة البحيرة.
استقبل مستشفى كفرالدوار العام "منصور ن. م." 64 سنة - صاحب مطعم ومقيم شارع البطاط، أبو الريش، دمنهور، مصابًا بحروق من الدرجتين الثانية والثالثة في الرأس والوجه واليدين، بنسبة 30%، وتم حجزه بقسم الحروق بالمستشفى لاستكمال العلاج.
وقال إنه حال عمله في المطعم الخاص به، حدث تسرب للغاز من أسطوانة البوتاجاز، ما أدى لاشتعال النيران وإصابته، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.
وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.
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