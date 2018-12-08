سيدة تقتل زوجها المهندس وتدفنه في (برندة)

كشفت مصادر تفاصيل صادمة حول مقتل مهندس برمجيات على يد زوجته ودفن جثته داخل (برندة)، وذلك بحي الجبل بمدينة نيالا بولاية جنوب دارفور، وقال مصدر حسب صحيفة المجهر إن الضحية يعمل في مجال برمجة الحواسيب في السوق الكبير عندما اختفى عن عمله عدة أيام، فقام أحد مساعديه في المحل بفتح بلاغ لدى الشرطة باختفاء المهندس في ظروف غامضة، ومن خلال التحريات الأولية حامت الشكوك حول زوجته التي لم تقم بإبلاغ السلطات باختفاء زوجها، وعلى الفور وجه وكيل النيابة بتحرير أمر قبض للزوجة وتفتيش المنزل، وعندها عثر على الضحية مقبور داخل (برندة) تقيم بها الزوجة، وعند نبش الجثة اتضح أن هناك آثاراً لسبع طعنات، وعلى الفور قام فريق الأدلة الجنائية برفع البصمات وإحالة الجثة إلى مشرحة نيالا، لمعرفة سبب الوفاة، فيما أوقفت السلطات الزوجة رهن التحقيق، وأفصحت الزوجة عن الأسباب التي قادتها لقتل زوجها بسبب تدخل والد زوجها في مشاكلهما الخاصة وانحيازه الدائم لابنه، وعليه وجه وكيل النيابة “بشير السنوسي” بإكمال التحريات توطئة لتحويل الملف للمحاكمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)