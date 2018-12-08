وفاة مسنّة بحادث سير في دير دبوان

الخليج 365 | فريق التحرير

قالت الشرطة، إنّ مسنّة توفيت اليوم السبت، جرّاء حادث سير في بلدة دير دبوان، شرق رام الله.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات أنّ مواطنة (63 عامًا)، توفي صباح اليوم، بحادث دهس في بلدة دير دبوان، والشرطة أوقفت السائق وباشرت بالتحقيق.