روحاتي يهدد بـ”طوفان مخدرات وقنابل وإرهاب”

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 ربيع الأول 1440 11:18 صباحاً - هدد الرئيس الإيراني حسن روحاني، السبت، بما وصفه “طوفان من المخدرات واللاجئين والقنابل والإرهاب”، بسبب العقوبات الأخيرة التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران بسبب برنامجها النووي.

وحذر روحاني من “طوفان مخدرات ولاجئين وقنابل وإرهاب”، إذا أضعفت العقوبات الأميركية قدرة إيران على التصدي لهذه المشكلات، على حد تعبيره.

ووصفت روحاني خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، في مايو الماضي، وإعادة فرض العقوبات على بلاده، بأنه “إرهاب اقتصادي”.

المصدر سكاي نيوز عربية