ترامب يفتح النار على وزير خارجيته السابق: “كان غبيا وكسولا”

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 ربيع الأول 1440 11:18 صباحاً - هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون، عقب تصريحات تلفزيونية للأخير، وصف فيها الرئيس بأنه “غير منضبط تماما”.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه على تويتر إن تيلرسون “لم يكن يملك القدرة العقلية اللازمة. كان غبيا وكسولا ولم أستطع التخلص منه بالسرعة الكافية”.

وفي المقابل، أثنى الرئيس الأميركي في تغريدته على وزير الخارجية الحالي مايك بومبيو قائلا: “مايك بومبيو يقوم بعمل رائع، أنا فخور به جدا”.

وفي مقابلة مع شبكة “سي بي أس نيوز”، الخميس الماضي، وصف تيلرسون ترامب بأنه “غير منضبط تماما، ولا يحب القراءة، ولا يقرأ تقارير الموجزة، ولا يحب الدخول في تفاصيل الكثير من الأمور”.

وعندما سُئل تيلرسون عن السبب وراء مغادرته إدارة ترامب، قال إنه ربما نتيجة قوله للرئيس “إنه لا يستطيع أن يفعل أشياء معينة لأنها غير قانونية أو تنتهك المعاهدات الأميركية”.

وأضاف: “كنت أقول له، حسنا سيدي الرئيس، إنني أفهم ما تريد أن تفعله، ولكن لا يمكنك فعله بهذه الطريقة، لأن ذلك يعد انتهاكا للقانون والمعاهدات. لكنه كان يصاب بالإحباط”.

وشغل تيلرسون منصب وزير الخارجية من 1 فبراير 2017 إلى 31 مارس 2018، ويعد الوزير التاسع والستين الذي شغل منصب وزير الخارجية في الولايات المتحدة.

وعندما اختار تيلرسون ليكون وزيرا للخارجية، أشاد ترامب بالرجل قائلا: “إن قدراته وخبرته الواسعة وفهمه العميق للواقع الجيوسياسي يجعله خيارا ممتازا ليكون وزيرا للخارجية”

المصدر سكاي نيوز عربية