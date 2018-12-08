كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إعادة انتخاب مشعل بن فهم السلمي رئيسا للبرلمان العربي بالتزكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز الدكتور مشعل السلمي رئيسا للبرلمان العربي لدورة جديدة بالتزكية، خلال جلسة البرلمان المنعقدة اليوم السبت في القاهرة، بمقر الجامعة العربية. وبذلك يكون الدكتور مشعل رئيسا للبرلمان العربي لدورة ثانية. الدكتور مشعل بن فهم بن محمد السلمي، ولد بمكة المكرمة عام 1394هـ ، درس في كلية الآداب والعلوم الإنسانية "قسم الدراسات الإسلامية" بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، وحصل على البكالوريوس بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، ثم حصل على الدكتوراه في الفقه المقارن من جامعة اكستر البريطانية، كما حصل أيضا على الماجستير من نفس الجامعة قسم دراسات الشرق الأوسط.

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