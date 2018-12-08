كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا: 357 موقوفا حتى الساعة في احتجاجات الصفر بباريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الشرطة الفرنسية اعتقال 357 شخصًا في باريس، صباح اليوم السبت، قبل ساعات من خروج تظاهرات دعت إليها حركة "السترات الصفراء" المناهضة للحكومة، وسط مخاوف من وقوع أعمال عنف. وتم إغلاق المعالم الرئيسية في باريس والمتاجر الكبرى، بينما انتشر آلاف من رجال الشرطة في الشوارع بعدما شهدت العاصمة الفرنسية نهاية الأسبوع الماضي أسوأ أعمال شغب تجتاحها منذ عقود.

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