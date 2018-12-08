كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يصف وزير خارجيته السابق بـ"الغبي الكسول" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومًا على وزير خارجيته السابق ريك تيلرسون، بعد أن وصفه الأخير بشخصية غير منضبطة أرادت دائما خرق القانون، في مقابلة أُجريت معه الخميس.

وأعرب ترامب عن غضبه بعد ساعات في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، قال فيها إن تيلرسون "لا يمتلك الأهلية العقلية المطلوبة" ليكون على رأس الدبلوماسية الأمريكية.

وتابع: "كان غبيا كصخرة ولم استطع التخلص منه بالسرعة الكافية. كان كسولا إلى حد كبير. الآن بات اللعب بطريقة مختلفة كليا، وروح معنوية عظيمة في الخارجية".

وأثنى ترامب على خليفة تيلرسون المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية مايك بومبيو وقال إنه يقوم بعمل رائع.

وقال تيلرسون، الذي طُرد من منصبه في مارس الماضي، للصحافي المخضرم بوب شيفر على قناة سي بي اس التي بثت مقاطع من المقابلة اعتقد أن جزءا من ذلك يعود في الحقيقة إلى اختلاف اساليبنا بشكل صارخ.

وأضاف "كنت أقول له حسنا سيدي الرئيس، أفهم ما الذي تريد عمله لكن لا يمكنك القيام بذلك بهذه الطريقة، لأن فيها انتهاك للقانون وانتهاك للمعاهدات".

وتابع "كان يصاب حقا بالاحباط، أعتقد انه سئم مني لكوني الرجل الذي يقول له كل يوم لا تستطيع فعل هذا، ودعنا نتكلم حول ما الذي نستطيع فعله".