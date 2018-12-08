كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيديو يسجل أصوات الرياح لأول مرة في التاريخ على كوكب المريخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت أجهزة الاستشعار الفائقة الحساسية على متن المسبار "إنسايت" التابع لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا، من تسجيل ما يمكن وصفها بـ"أصوات المريخ"، في حالةٍ هي الأولى من نوعها في تاريخ غزو الكوكب الأحمر.

وأطلقت ناسا تسجيلًا صوتيًّا "أوديو كليب" لأصوات الرياح على المريخ، سجله مستشعر ضغط الهواء، الذي تم تطويره في بريطانيا. ورصد المسبار إنسايت صوت "دمدمة" أو "زمجرة" منخفضة سببها ذبذبات ناجمة عن الهواء على المريخ.

وتمكن المسبار من تسجيل أصوات الهواء في المريخ بمستشعر الرصد الزلزالي الفائق الحساسية ومستشعر ضغط الهواء. وجاء التسجيل بطرق مختلفة.

وتقدر سرعة الرياح على المريخ بـ16-25 كيلومترًا/الساعة، كما أفادت صحيفة ميرور البريطانية.

ويسجل مستشعر الرصد الزلزالي الذبذبات أثناء حركة الرياح وهو يتنقل فوق الألواح الشمسية للمسبار التي يبلغ طول الواحد منها نحو مترين، في حين يسجل مسبار ضغط الهواء ذبذبات الهواء الناجمة عن تغيُّر الهواء مباشرةً.