كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إغلاق برج إيفل ومتحف اللوفر بالإضافة إلى مئات المتاجر بفرنسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أغلقت السلطات الفرنسية، صباح اليوم السبت، برج إيفل ومتحف اللوفر بالإضافة إلى مئات المتاجر، في العاصمة باريس.
نشرت فرنسا، الآلاف من عناصر الأمن تأهبا لموجة جديدة من الشغب الذي قد يقدم عليه متظاهرو "السترات الصفراء" في العاصمة باريس ومدن أخرى للأسبوع الرابع على التوالي.
وتشهد باريس مؤخرا احتجاجات يقوم بها ما يعرفون بأصحاب "السترات الصفراء" ضد ارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد، وزيادة أسعار الوقود.
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