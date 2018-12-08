كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة الفرنسية تعتقل 278 شخصا قبيل احتجاجات السترات الصٌفر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتقلت الشرطة الفرنسية، 278 شخصًا قبيل احتجاجات السترات الصٌفر، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

وتشهد باريس مؤخرا احتجاجات يقوم بها ما يعرفون بأصحاب "السترات الصفراء" ضد ارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد، وزيادة أسعار الوقود.

ويحتج المتظاهرون على ارتفاع أسعار الوقود الذي تقول الحكومة إنه ضروري لدعم برامج البيئة.

