كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعتقال 317 شخصا قبيل احتجاجات السترات الصٌفر في فرنسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتقلت الشرطة الفرنسية، 317 شخصًا قبيل احتجاجات السترات الصٌفر، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

وتشهد باريس مؤخرا احتجاجات يقوم بها ما يعرفون بأصحاب "السترات الصفراء" ضد ارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد، وزيادة أسعار الوقود.

ويحتج المتظاهرون على ارتفاع أسعار الوقود الذي تقول الحكومة إنه ضروري لدعم برامج البيئة.

