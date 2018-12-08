بعد تعافيهما من الإصابة .. نجما برشلونة حاضران في “الديربي”

كشف إرنستو فالفيردي، مدرب فريق برشلونة، عن لائحة الفريق الأساسية التي ستخوض مباراة “ديربي” مقاطعة كتالونيا، اليم السبت، ضد إسبانيول، وذاك في إطار منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإسباني الممتاز.

وعرفت القائمة، عودة الأوروغوياني لويس سواريز، بعد تعافيه من الإصابة، و الشيلي أرتورو فيدال، الذي غاب عن المباراة الأخيرة أمام ديبورتيفو ليونيسا بالكأس بسبب إصابته بالحمى، في حين يواصل آرثر ميلو الغياب لعدم حصوله على التصريح الطبي.

وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:

تير شتيغن، سيليسن، إيناكي بينا، سيميدو، بيكيه، لينغليت، ألبا، راكيتيتش، بوسكيتس، دينيس سواريز، ألينيا، فيدال، فيرمايلين، ميراندا، منير الحدادي، كوتينيو، ديمبيلي، ميسي وسواريز.

ويتصدر “البلاوغرانا” ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة، بينما يحتل إسبانيول المركز السابع بفارق 7 نقاط فقط عن الصدارة.