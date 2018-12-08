غوتيريس يعلن زيارته للمغرب دعما لميثاق الهجرة

أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن أنطونيو غوتيريس سيتوجه إلى المغرب في نهاية هذا الأسبوع لحضور المؤتمر الدولي حول الهجرة في مراكش (10 /11 دجنبر)، والذي سيتم خلاله الاعتماد الرسمي للميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة، منظمة ومنتظمة.

وقال المتحدث، ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي بنيويورك، أمس الجمعة، إن الأمين العام سيشارك أيضا بمراكش في اجتماع رفيع المستوى يقام بعد غد الاثنين، إحياء للذكرى السنوية السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان بحضورعديد من المفوضين السامين السابقين للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وسيعرف مؤتمر مراكش الدولي مشاركة ما لا يقل عن 150 دولة عضوا، وفقا للأمم المتحدة، التي تتوقع أيضا حضور ما لا يقل عن عشرين من رؤساء الدول والحكومات لهذا الملتقى العالمي المهم.

وأكد دوجاريك في هذا السياق، أن الأمر يتعلق بمؤتمر “مهم للغاية” سيؤدي إلى فتح “نقاش عالمي” حول قضية الهجرة مضيفا “لذلك، نحن ممتنون جدا لدعم المغرب الذي يستضيف هذا المؤتمر”.

وتمت الموافقة على نص الميثاق العالمي لهجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة في 13 يوليوز من قبل الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة، ورحب به أمين عام الامم المتحدة واصفا إياه ب”الإنجاز المهم”.

ويهدف الميثاق العالمي حول الهجرة إلى تمكين المهاجرين، سواء الباحثين عن حياة أفضل أو الفارين من العنف والفقر، من القيام بذلك بطريقة آمنة ومنظمة ومنتظمة.

وينطلق نص الميثاق من فرضية مفادها أنه لا يمكن لأي بلد التعامل بمفرده مع إشكالية الهجرة، ويؤكد على الحاجة إلى “مقاربة عالمية لتحسين مزايا الهجرة”.