طقس اليوم.. بارد مع سحب منخفضة كثيفة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، يومه السبت، أن تتشكل سحب منخفضة كثيفة مصحوبة بكتل ضبابية، خلال الصباح والليل بالواجهة المتوسطية وبسواحل المحيط الأطلسي وغرب السايس.

وسيكون الطقس باردا نسبيا، خلال الليل والصباح، بكل من المرتفعات والهضاب العليا، في حين سيكون الطقس مستقرا مع سماء صحوة إلى قليلة السحب بمجموع ربوع البلاد، مع هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياسح معتدلة من القطاع الشرقي بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة القوة إلى معتدلة من القطاع الشمالي، وأحيانا متقلبة الاتجاه بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص واحد و 4 درجات بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وما بين 04 و10 درجات بالشمال الشرقي، والواجهة المتوسطية والبوغاز والسايس والسهول الداخلية وهضاب الفوسفاط ووالماس والجنوب الشرقي، وما بين 10 و15 درجة بالسواحل والسهول الشمالية والوسطى وسوس وبشمال الأقاليم الصحراوية، وما بين 15 و19 درجة بأقصى جنوب المملكة.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 14 و 19 درجة بالمرتفعات والشرق والبوغاز واللوكوس، وما بين 20 و25 درجة بالواجهة المتوسطة والسايس والسواحل والسهول الشمالية والوسطى وهضاب الفوسفاط ووالماس والجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 25 و 30 بمنطقة سوس وشمال الاقاليم الصحراوية وما بين 30 و34 بأقصى الجنوب.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي، ما عدا شمال طرفاية حيث سيكون البحر هائجا.