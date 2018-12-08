مدرب ليفربول: مانشستر سيتي لا يشعر بأي ضغط

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تطرق مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، إلى حالة مصابي فريقه والمنافسة مع مانشستر سيتي، وذلك قبل ملاقاة بورنموث اليوم، ضمن أحداث الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب، في المؤتمر الخاص باللقاء "لا أعتقد أن مانشستر سيتي يشعر بأي ضغط. الهدف الأول بالنسبة لنا هو تقديم أداء جيد أمام بورنموث".

وتابع "هناك عمل كبير لنقوم به، وهو أن نكون على قمة الجدول، ولكن هذا من الممكن أن يكون لعدة ساعات فقط".

ودافع كلوب عن الاتهامات الموجهة إلى ستوريدج من مدرب بيرنلي ديتش، قائلا "ستوريدج ليس بالغشاش، ولست متأكدا إذا كان ديتش تحدث عن التحام بارديسلي أمام مورينو. ماذا أستطيع أن أقول؟ في بعض الأحيان المهاجم يتوقع التدخل ويحاول أن يتفاداه بالقفز".

وأكد أن المدافع ديان لوفرين لن يتواجد اليوم مع ليفربول، كما أن ساديو ماني على الأغلب لن يكون جاهزا للمباراة، بينما سيعود روبرتسون للمشاركة مع الفريق.

وأخيرا تحدث كلوب عن إصابة جو غوميز قائلا "هذا مخجل بالنسبة له، لأنه كان يقدم أداءً رائعا وساعدنا كثيرا، وغيابه 6 أسابيع أزمة كبيرة لنا، ولكن هذا يعني بأنه سيعود في الجزء الأهم من الموسم، وهذا شيء جيد".