بوكيتينو يعلق على اهتمام مانشستر يونايتد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تحدث المدرب الأرجنتيني، ماوريسيو بوكيتينو، عن اهتمام مانشستر يونايتد الإنجليزي بالتعاقد معه لخلافة البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب الشياطين الحمر، المهدد بالإقالة.

وقال بوكيتينو في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن" البريطانية "أشعر بالسعادة هنا في توتنهام لأن قيم النادي تعترف بما قمنا به، لذا لا أحتاج للاستماع للأحاديث التي تدور في الخارج، لأن أهم شيء هو ما تشعر به في ناديك".

وتحدثت تقارير صحفية، عن رغبة مانشستر يونايتد، في التعاقد مع بوكيتينو، حال إقالة مورينيو، الذي يواجه انتقادات حادة لتراجع نتائج الفريق هذا الموسم.

وكشف أنه بالكاد يتحدث مع الرئيس دانييل ليفي، بسبب انشغاله بتجهيز الملعب الجديد للنادي، وقال: "في الأسبوعين الماضيين تلقيت رسالة واحدة منه، إنه مشغول للغاية مع الملعب، لقد مازحته وسألته، هل لم أعد أولوية بالنسبة لك؟ فقال لي إنه سيفاجئني بهدية عيد الميلاد".

وأضاف "بمجرد أن نكون في المراكز الأربعة الأولى فهذا أكثر من نجاح بالنسبة لنا، بالطبع أملنا هو الفوز بلقب الدوري أو دوري الأبطال يومً ما، لكن الخطوة الأولى هي التواجد في المربع الذهبي بشكل منتظم، وهذا ليس بالأمر السهل مع تواجد فريق مثل آرسنال وتشيلسي وليفربول والسيتي واليونايتد".

وتابع "نحن بعيدون عن استثمارات هذه الأندية الكبيرة، وعندما يكون هناك مقارنة في الميزانيات فنحن في نفس مركز إيفرتون ووست هام وساوثهامبتون وليستر وفولهام، كان الناس يشرعون بالتشاؤم بشأن توتنهام بعد ما حدث في الصيف الماضي، حيث لم نتعاقد مع لاعبين جدد بسبب الملعب الجديد".

وأكمل "لكننا الآن نملك 8 نقاط أكثر مما كنا عليه في هذه المرحلة في الموسم الماضي، وأمامنا مباراة حاسمة بدوري أبطال أوروبا ضد برشلونة، لم يعتقد الكثيرون أننا سنكون هنا، ولكننا بحالة جيدة للغاية".

ووجه اللوم لمنتخب إنجلترا بسبب ما يعانيه مدافع الفريق، كيران تريبير، موضحا أنه مازال متأثرا بإصابته في مونديال روسيا.

كما أشار إلى أنه يسعى لمنح هاري كين، راحة من أجل التحسن في المستقبل القريب.

وقال "في الوقت الحالي ما يزال لدى هاري الكثير من الطاقة ولهذا السبب فإنه يلعب، لكن كل يوم نقوم بتقييم اللاعب".

وختم "إنه أحد أفضل اللاعبين في أوروبا وليس هناك ما يدعو لإراحته لو كان لائقًا للعب، لكننا نفكر في إراحته ببعض المباريات".