رئيس إيران يحذر من طوفان مخدرات ولاجئين وقنابل وإرهاب

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 10:41 صباحًا, 8 ديسمبر 2018 م المناطق_وكالات حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني مما أسماه طوفان مخدرات ولاجئين وقنابل وإرهاب. روابط ذات صلة إحالة 44 إرهابياً للمحاكمة الجنائية في مصر 11:26 صباحًا 8 ديسمبر, 2018 بعد سرقة سيارة مواطن بـ”مكة”.. مطاردة بسرعة جنونية مع الجاني تطيح به والكشف عن جنسيته وعمره! 11:20 صباحًا 8 ديسمبر, 2018 قائد في الجيش اليمني يتوعد بالدخول إلى عمق صعده 11:16 صباحًا 8 ديسمبر, 2018

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