شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة رئيس كولومبيا السابق «بيتانكور» عن عمر 95 عاما والان نبدء بالتفاصيل

أعلن مستشفى كولومبى وفاة رئيس كولومبيا السابق بيليساريو بيتانكور أمس الجمعة عن عمر 95 عاما بعدما سعى خلال حكمه لإبرام اتفاق سلام مع المتمردين اليساريين.

ولم يذكر مستشفى (فونداثيون سانتا فى دى بوجوتا) سبب الوفاة لكن تقارير إعلامية قالت إن بيتانكور كان يعالج من مشكلات فى الكلى.

وكان بيتانكور عضوا فى حزب المحافظين وتولى السلطة فى الفترة من 1982 إلى 1986 وهى واحدة من أكثر الفترات دموية فى تاريخ كولومبيا.

وسعى بيتانكور لإبرام اتفاق سلام عبر المفاوضات مع جماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) وجيش التحرير الوطنى ومتمردى إم-19.

وانتهت المحادثات مع متمردى إم-19 على نحو مفاجئ فى نوفمبر تشرين الثانى عام 1985 عندما اقتحمت الجماعة المتمردة المحكمة العليا واحتجزت مئات الرهائن بما فى ذلك القضاة. وقُتل نحو 100 شخص فى هذا الحصار عندما اقتحم الجيش المبنى وكان من بين القتلى 12 قاضيا.

وكتب الرئيس الكولومبى إيفان دوكى على تويتر "أنعى ببالغ الأسى الصديق العظيم والمواطن الكولومبى العظيم الرئيس السابق بيليساريو بيتانكور. إن إرثه فى سياستنا وتاريخنا وثقافتنا مثال يحتذى به لكل الأجيال المقبلة. تعازينا لأسرته وأصدقائه".

وتم إبرام اتفاق سلام مع فارك فى نهاية عام 2016 كما سرحت جماعة إم-19 مسلحيها عام 1990