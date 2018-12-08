انطلاق فعاليات منتدى «إفريقيا 2018» تحت رعاية السيسي

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ٠٨ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:١٨ ص

الرئيس عبد الفتاح السيسي

انطلقت بمدينة شرم الشيخ، اليوم السبت، اجتماعات المنتدى الثالث للاستثمار "إفريقيا 2018"، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة عدد من زعماء القارة الأفريقية وأكثر من 3 آلاف شخص من رواد الأعمال من دول القارة، وتشهد فعاليات اليوم عددا من الجلسات تحت عنوان "يوم رواد الأعمال"، تشمل جلسة تحت عنوان "تعزيز الأنظمة الاقتصادية الإقليمية في إفريقيا" والتي تبحث سبل تعزيز التعاون العابر للحدود وفتح أسواق جديدة أمام الكتل الاقتصادية الإفريقية.

فيما تنعقد جلسة أخرى حول سياسات الدول في ظل التحولات التي تشهدها ريادة الأعمال في إفريقيا، بمشاركة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وتبحث إحدى الجلسات سبل زيادة حجم النمو الاقتصادي وتسريع وتيرته، في حين تتناول جلسة أخرى سبل استغلال الثورة التكنولوجية