انت الان تتابع هل يصبح تيلرسون «الصندوق الأسود» لفضح إدارة ترامب؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - دخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون في صدام عنيف خلال الساعات الماضية، بعد تبادل الاتهامات بين الجانبين بشأن الملفات السياسية

اعتادت قاعدة أعداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تقدم العديد من الوجوه الجديدة بين الحين والآخر، خاصة هؤلاء الذين جمعتهم علاقات رائعة بالملياردير الأمريكي، سواء قبل ترشحه لانتخابات البيت الأبيض، أو بعد قيادته الإدارة على مدى عامين تقريبًا. الرئيس الأمريكي الذي ظهر منذ يومه الأول في البيت الأبيض، مُحاطًا بفريق رئاسي يضم العديد من الشخصيات التي عُرفت بعلاقاتها الرائعة مع ترامب، بات الآن يسعى للتصدي إليهم في العديد من المحافل، خاصة بعد أن بات بعضهم يمثل تهديدًا صريحًا لإدارته.

ودخل ترامب في مواجهة مع العديد من الحرس القديم لإدارته، أبرزهم وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون، الذي تولى مايك بومبيو مهام الحقيبة الدبلوماسية خلفًا له قبل عدة أشهر. مصادر تكشف سبب الإطاحة بوزير الخارجية الأمريكي وانتقد دونالد ترامب وزير الخارجية السابق في تغريدة حادة أمس الجمعة، وذلك بعد يوم واحد

ودخل ترامب في مواجهة مع العديد من الحرس القديم لإدارته، أبرزهم وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون، الذي تولى مايك بومبيو مهام الحقيبة الدبلوماسية خلفًا له قبل عدة أشهر.

مصادر تكشف سبب الإطاحة بوزير الخارجية الأمريكي

وانتقد دونالد ترامب وزير الخارجية السابق في تغريدة حادة أمس الجمعة، وذلك بعد يوم واحد من ظهور تيلرسون إعلاميًا للكشف عن العديد من الأمور والأسرار الخاصة بسياسات الرئيس الأمريكي، مؤكدًا أن ترامب حاول القيام بأمور تنتهك القانون بشكل صريح.

وفي مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، اتهم تيلرسون ترامب بأنه "غير منضبط تمامًا، لا يحب القراءة، ويتجنب حتى الاطلاع على التقارير الموجزة"، كما أنه لا يحب الدخول في تفاصيل الكثير من الأشياء"، معتبرًا أن هذه العيوب لا تؤهله لأن يكون رئيسًا ناجحًا للولايات المتحدة الأمريكية.

وعندما سُئل كيف تحولت علاقته مع ترامب إلى هذا النحو، قال وزير الخارجية الأمريكي السابق: "الخلاف الرئيسي هو أنني اعتبرت أن من واجبي إبلاغ الرئيس بأنه لا يستطيع أن يفعل بعض الأشياء لأنها غير قانونية أو تنتهك المعاهدات الأمريكية".

وأضاف تيلرسون "كنت دائمًا أقول له حسنًا يا سيادة الرئيس، أفهم ما تريد أن تفعله، لكن لا يمكنك فعله بهذه الطريقة.. إنه ينتهك القانون، وينتهك المعاهدات".

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وأشار الوزير السابق إلى أن الرئيس الأمريكي لم يكن يقبل أبدًا بأن تكون هناك أصوات معارضة له داخل الإدارة، وهو الأمر الذي كان يتسبب في معظم الأحيان في حالة من الصدام بين الجانبين، على حد ذكر وزير الخارجية السابق.

من جهته، لم يقف ترامب صامتًا أمام اتهامات تيلرسون، ولجأ كعادته إلى موقع "تويتر" ليرد على اتهامات وزير الخارحية السابق على طريقته الخاصة، قائلًا: "تيلرسون لم يكن لديه القدرات العقلية اللازمة لهذا المنصب، وكان غبيًا كصخرة".

الخلافات بين ترامب وتيلرسون، والتي أشار إليها الأخير في حواره مع الشبكة الأمريكية، تم الإعلان عن بعضها في مارس الماضي، وتحديدًا عندما أعلن كل منهما عن رؤيته الخاصة حول العديد من الملفات مثل كوريا الشمالية وروسيا وإيران.

وبدت حالة الانقسام في أوضح صورها خلال الفترة الماضية، وتحديدًا بعدما أشاد ترامب بالعرض العسكري لكوريا الشمالية، الذي شهد غياب الصواريخ الباليستية بعيدة المدى والعابرة للقارات.

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وأشاد الرئيس الأمريكي بالعرض العسكري الخالي من الصواريخ النووية، الذي نظمته كوريا الشمالية، ضمن احتفالاتها بالذكرى السنوية الـ70 لتأسيسها، معربًا عن تقديره لكيم جونج أون.

وبالإضافة إلى النزاعات المتعلقة بالسياسات، توترت العلاقات من خلال تقارير تفيد بأن تيلرسون وصف ترامب بـ"معتوه"، وهو الأمر الذي كان السبب الرئيسي في إشعال الأزمة بين الجانبين.

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وإجمالًا، لم يكن تيلرسون هو العدو الوحيد في الحرس القديم بإدارته، حيث دخل وزير الدفاع جيم ماتيس أيضًا على خط المواجهة، وهو الأمر الذي جعله ضمن الترشيحات الرئيسية للخروج من الإدارة.