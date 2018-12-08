انت الان تتابع تليفونات مسروقة للبيع.. تغلف وتعرض على أنها جديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:يونس محمد ٠٨ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:٠٠ ص

تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات برئاسة اللواء مصطفى الرزاز مساعد وزير الداخلية، اليوم الجمعة، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة وتغليفها.. وأكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة الاتصالات بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، قيام "بيتر.س.ف" 23 سنة، و"أحمد.ع"، 24 سنة، و"محمد.س"، 26 سنة، صاحب محل هواتف محمولة، مُقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة "له معلومات جنائية"، بالاشتراك مع 3 طلاب، وتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين، باستخدام دراجة نارية.

وتبين أن المتهمين يقومون بإعادة تغليف الهواتف المسروقة داخل علب مُقلدة مُطابقة للأصل وطبع رقم المسلسل الخاص بالهاتف عليها لإيهام المواطنين بأنها حديثة وبيعها عبر مواقع الإنترنت. بتقنين الإجراءات بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، تم ضبطهم عدا الثانى وبحوزتهم (39 هاتفا محمولا ماركات مختلفة، 54 علبة هاتف