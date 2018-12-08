صحف السعودية: قمة التكامل الخليجي في الرياض غدًا

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - الصحف كشفت عن خرق ميليشيات الحوثي الهدنة المعلنة في الحديدة في خطوة وصفت بأنها تهدد مشاورات السويد، حيث استهدفت بقذائف الهاون والمدفعية أحد المراكز التجارية

استعرضت الصحف السعودية الصادرة اليوم السبت، القمة الخليجية التي تنطلق غدا الأحد بالمملكة، كما تناولت الصحف خفض منظمة "أوبك" إنتاج النفط، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي تناولت الشأن المحلي والعربي والدولي. وتحت عنوان "القمة الخليجية غداً في الرياض.. 39 عامًا من العمل المشترك"، ذكرت صحيفة "عكاظ" أن قادة دول مجلس التعاون يحلون على المملكة بالعاصمة الرياض غدا الأحد، ليكملوا مسيرة 39 عاماً من العمل المشترك، الذي تأسس على تجسيد الواقع التاريخي والاجتماعي والثقافي الواحد.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني، أن القمة الخليجية ستبحث عدداً من الموضوعات المهمة في مسيرة العمل الخليجي المشترك، في إطار تحقيق التكامل والتعاون الخليجي في المجالات السياسية والدفاعية والاقتصادية والقانونية، مضيفًا أنها ستناقش أيضًا آخر التطورات السياسية الإقليمية والدولية،

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني، أن القمة الخليجية ستبحث عدداً من الموضوعات المهمة في مسيرة العمل الخليجي المشترك، في إطار تحقيق التكامل والتعاون الخليجي في المجالات السياسية والدفاعية والاقتصادية والقانونية، مضيفًا أنها ستناقش أيضًا آخر التطورات السياسية الإقليمية والدولية، ومستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة. وتحت عنوان "قمة التكامل الخليجي في الرياض غدا"، أوضحت صحيفة "الجزيرة" أن القمة تعقد برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.



وأكد الأمين العام لمجلس التعاون أن لقاءات أصحاب قادة دول المجلس دائمًا ما تضيف إلى رصيد هذه المسيرة المباركة إنجازات مهمة تؤكد تصميم قادتها الكرام على المضي قدمًا لترسيخ هذه المنظومة وتعزيز الترابط والتكامل الخليجي لكل ما فيه الخير والنفع لمواطنيها. وحول المباحثات اليمنية في السويد، وتحت عنوان "خروقات الحوثيين للهدنة تهدد مشاورات السلام"، أفادت صحيفة "الوطن" "فيما تشهد العاصمة السويدية ستوكهولم مشاورات السلام بين الحكومة اليمنية الشرعية وميليشيات الحوثي الانقلابية، خرقت الأخيرة الهدنة المعلنة في الحديدة، أمس، واستهدفت بقذائف الهاون والمدفعية أحد المراكز التجارية، كما قامت بقصف منازل المدنيين في مديرية التحيتا، في خطوة وصفت بأنها تهدد مشاورات السويد". وقال وفد الحكومة اليمنية في المشاورات: إنه "لا يمكن تحقيق السلام دون إلقاء الحوثيين سلاحهم"، مؤكدًا أن لدى الشرعية وسائل لحسم ملف ميناء الحديدة إذا فشلت الجهود السلمية. ونوهت صحيفة "الشرق الأوسط" بأن اليوم الثاني من المشاورات اليمنية المنعقدة في قصر "يوهانسبرج" الملكي في السويد، انتهى من دون مفاجآت تذكر. إلا أن الحكومة اليمنية تمكنت من فرض ملف تعز في الأجندة الخاصة بـ"بناء الثقة"، واعترضت على مناقشة مسألة الحل السياسي الشامل، أو كما يسميه المبعوث الأممي مارتن جريفيث "الاتفاق الإطار".

فيما أشارت "عكاظ" إلى عرقلة الميليشيات المتمردة محادثات السلام في السويد أمس الجمعة، برفضها طلب وفد الحكومة اليمنية إلى محادثات السويد، الانسحاب من مدينة الحديدة، ورفض وفد الحوثيين المرجعيات الـ3 للحل السياسي في اليمن. وتحت عنوان "فرنسا: سبت استثنائي.. والسترات الصفراء تحذر من حرب أهلية"، كشفت صحيفة "الحياة" عن اتخاذ السلطات الفرنسية إجراءات أمنية تعتبر سابقة، في باريس ومدن أخرى، تحسبًا لعنف قد تشهده اليوم خلال الموجة الرابعة من احتجاجات حركة "السترات الصفراء"، التي حذرت من أن البلاد تتجه إلى "حافة عصيان وحرب أهلية". ويستعد الرئيس إيمانويل ماكرون للخروج عن صمته وإلقاء كلمة للأمة الأسبوع المقبل، لكن تسجيلات مصورة لعشرات من طلاب مدارس ثانوية، وهم يركعون وأيديهم وراء ظهورهم خلال اعتقال متظاهرين، قد تؤجّج الاحتجاجات.

واقتصاديًا، أوضحت "الشرق الأوسط" أن منظمة "أوبك" اتفقت مع حلفائها بقيادة روسيا، في التحالف المعروف باسم "أوبك+" أمس، على تقليص إنتاج النفط أكثر مما توقعته السوق، بدعم من توافق بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وأشارت "عكاظ" إلى ارتفاع سعر برميل "برنت" خلال تداولاته الجمعة بنسبة 5% ليصل إلى مستويات 63 دولارا للبرميل، وذلك عقب إفصاح أوبك عن خفضها إنتاج النفط بما يعادل 800 ألف برميل يوميا بدءا من 2019، فيما ستخفض الدول غير الأعضاء إنتاجها بواقع 400 ألف برميل يوميا، ليصل إجمالي التخفيضات 1.2 مليون برميل يوميًَا.

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