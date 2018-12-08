انت الان تتابع تواضروس يترأس قداس تدشين كاتدرائية «العريان» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ٠٨ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٢٨ ص

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم السبت صلوات تدشين كاتدرائية القديس الأنبا برسوم العريان بديره بمنطقة المعصرة، ويشارك في الصلوات الأنبا بسينتي أسقف المعصرة وحلوان والأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس ومجموعة من الأساقفة والكهنة والشعب، وتزينت المنطقة المحيطة بالكاتدرائية، فيما انتشرت فرق الكشافة لتنظيم دخول الحاضرين وتنظيم جلوسهم، وشهد محيط الكاتدرائية تواجدًا أمنيًا مكثفًا، وانتشرت الكمائن الثابتة والمتحركة، فيما وضعت بوابات كشف المعادن أمام الكاتدرائية وفحص الحقائب لتأمين احتفالات التدشين.

يذكر أن الأنبا برسوم الذي يحمل اسمه الدير، هو قديس مصري وُلد عام 1257م من أبوين مسيحيين لم يرزقا بأولاد إلى أن وهبهما "برسوم"، والذي يعني "ابن الصوم" بالسريانيّة، ووالده كان يعمل كاتبًا شجرة الدر، وتوفي وبعد عام توفيت والدته، فطمع خاله في الميراث. أما "برسوم" فلم يدخل مع خاله في خصومة، وإذ حاول