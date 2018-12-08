نبوءة جوارديولا سلاح إسبانيول في ديربي كتالونيا

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - قلب المدرب روبي حظوظ فريقه إسبانيول صاحب النتائج المخيبة وأحيا آمال جماهيره قبل ديربي كتالونيا أمام برشلونة، وفوز إسبانيول سيبعده بأربع نقاط فقط خلف برشلونة

يصطدم برشلونة حامل اللقب والمتصدر بعقبة جاره ومضيفه إسبانيول في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم (الليجا)، اليوم السبت، في تمام الساعة الـ9.45 مساءً، ويأمل برشلونة، المتصدر بفارق نقطة عن إشبيلية الثاني الذي يحل ضيفاً على فالنسيا في مباراة قوية، الاستفادة من سلسلة سلبية لجاره حرمته من طعم الفوز أو التعادل في آخر ثلاث مباريات، وذلك بعد بداية قوية وضعته في منافسة فرق الطليعة، ويعول مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي على عودة مهاجمه الأوروجواياني لويس سواريز بعد خضوعه لعلاج طويل في ركبته المصابة.

وغاب سواريز مع قائد الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي ومعظم الأساسيين عن مباراة كولتورال ليونيسا من الدرجة الثالثة (4-1) الأربعاء الماضي في إياب دور الـ32 من مسابقة الكأس، وفي غمار مشاركاته المحلية والأوروبية، خسر الفريق الكاتالوني جهود لاعب وسطه البرازيلي رافينيا الذي سيغيب حتى نهاية الموسم لإجرائه جراحة

وغاب سواريز مع قائد الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي ومعظم الأساسيين عن مباراة كولتورال ليونيسا من الدرجة الثالثة (4-1) الأربعاء الماضي في إياب دور الـ32 من مسابقة الكأس، وفي غمار مشاركاته المحلية والأوروبية، خسر الفريق الكاتالوني جهود لاعب وسطه البرازيلي رافينيا الذي سيغيب حتى نهاية الموسم لإجرائه جراحة في الرباط الصليبي لركبته. وتعرض مالكوم صاحب الـ21 عامًا، لالتواء بكاحله بعد تسجيله في مباراة ليونيسا، وترك اللاعب القادم من بوردو الفرنسي مقابل 40 مليون يورو، الملعب باكياً، علماً بأنه فشل منذ بداية الموسم في اقناع فالفيردي واللعب أساسياً في تشكيلة حامل اللقب، ويفتقد برشلونة أيضًا بسبب الإصابة ظهيره سيرجي روبرتو، المدافع صامويل أومتيتي، لاعب الوسط أرتور، وأرتورو فيدال. واستفاد برشلونة جزئيًا من تلك الإصابات، إذ يبرز في دفاعه الفرنسي كليمان لانجليه الذي تأقلم بسرعة ونال رضى مدربه فالفيردي، حيث قال: "مع إصابة توماس فرمايلن والفرنسي صامويل أومتيتي اكتسب لانجليه أهمية، لعب بانتظام وبطريقة موثوقة، ومن المهم أن يكون لدينا هذا اللاعب". نبوءة جوارديولا

وقلب المدرب روبي حظوظ فريقه إسبانيول صاحب النتائج المخيبة وأحيا آمال جماهيره قبل ديربي كتالونيا أمام برشلونة حامل اللقب، وفوز إسبانيول صاحب المركز السابع سيبعده بأربع نقاط فقط خلف برشلونة ويعزز سمعة مدربه الذى قضى موسما في كامب نو كمدرب مساعد. وبدأ روبي مشواره التدريبي في الدرجات الأدنى في إسبانيا مع أندية مثل هوسبيتاليت والفريق الثاني في إسبانيول الذي قاده إلى الدرجة الثالثة، وتسبب نجاحه وسمعته في اكتسابه صداقة تيتو فيلانوفا الذي كان يعمل كمساعد لبيب جوارديولا خلال هيمنة برشلونة على الألقاب. وأشارت تقارير إعلامية إلى أن جوارديولا طلب من روبي الانضمام إلى فريق عمله في بايرن ميونخ عندما بدأ مسيرته مع الفريق الألماني في 2013، لكن فيلانوفا خليفة جوارديولا في برشلونة هو من أقنعه بالتخلي عن مسيرته كمدرب والانضمام إليه في كامب نو في 2013، علمًا بأن علاقة العمل لم تستمر سوى لمدة شهر واحد إذ اضطر فيلانوفا إلى ترك وظيفته للعلاج من سرطان الحلق، وفارق فيلانوفا الحياة في إبريل 2014. واستمر روبي في برشلونة للعمل مع الأرجنتيني جيراردو مارتينو لكنه رحل ليتولى تدريب بلد الوليد وليفانتي وسبورتنج خيخون مع اختلاف درجة نجاحه في كل منهم، واقتحم دوري الأضواء لأول مرة عندما قاد هويسكا المغمور للصعود لكن بدلا من الاستمرار مع الفريق في موسمه الأول في الدرجة الأولى عاد إلى إسبانيول. ونال إشادة جوارديولا الذي قال عنه: "أملك فكرة رائعة عنه وقام بعمل مذهل مع هويسكا وأعتقد أنه مدرب شجاع للغاية. أنا متقنع بأنه سيقدّم عملاً رائعًا في إسبانيول"، وبالفعل صدقت نبوءة جوارديولا إذ اعتاد إسبانيول احتلال مراكز متأخرة في الدوري لكن روبي قاده لأفضل بداية في الموسم منذ 2010 عندما كان ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير يتولى المسؤولية. وبعد سلسلة رائعة من النتائج على أرضه وفوزه في خمس من ست مباريات قفز إلى المركز السابع ليزيد من آمال المشاركة الأوروبية في الموسم المقبل، وسيقربه فوزه على برشلونة، الذي لم يخسر أمامه منذ 2009، من غريمه الذي استعاد صدارة الدوري من إشبيلية في الجولة الماضية. وفيما يلي جميع مواجهات اليوم في الدوري الإسباني: - أتلتيكو مدريد × ديبورتيفو ألافيس الساعة 2 - فالنسيا × إشبيلية الساعة 5.15 - فياريال × سيلتا فيجو الساعة 7.30 - إسبانيول × برشلونة الساعة 9.45

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