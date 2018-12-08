السيتي يبحث عن تحقيق إنجاز غير مسبوق أمام تشيلسي

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تتجه أنظار عشاق البريميرليج اليوم صوب ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة البريطانية لندن، الذي سيكون مسرحًا للقمة المرتقبة بين تشيلسي وحامل اللقب مانشستر سيتي

يحتضن ملعب ستامفورد بريدج اليوم في تمام الساعة 7:30 مساء قمة مباريات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2018- 2019، وذلك عندما يستقبل تشيلسي نظيره حامل اللقب مانشستر سيتي، ويحتل البلوز بقيادة المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري المركز الرابع برصيد 31 نقطة من خلال الفوز في 9 مباريات والتعادل في 4 لقاءات وخسارة مباراتين، بينما يوجد السيتي بقيادة الإسباني بيب جوارديولا في صدارة جدول الترتيب برصيد 41 نقطة من خلال الفوز في 13 مباراة والتعادل في لقاءين وعدم خسارة أي مباراة هذا الموسم حتى الآن.

المواجهات المباشرة حسم مانشستر سيتي آخر 3 مواجهات أمام تشيلسي في جميع المسابقات، ومن بينها حسم لقاء الدرع الخيرية هذا الموسم، ولم تهتز شباك السيتي بأي هدف في تلك المواجهات الثلاث. هذه هي المواجهة رقم 161 بين الفريقين في جميع المسابقات، ويبحث السيتي اليوم عن تحقيق الفوز الرابع على التوالي على تشيلسي



حسم مانشستر سيتي آخر 3 مواجهات أمام تشيلسي في جميع المسابقات، ومن بينها حسم لقاء الدرع الخيرية هذا الموسم، ولم تهتز شباك السيتي بأي هدف في تلك المواجهات الثلاث. المواجهات المباشرةحسم مانشستر سيتي آخر 3 مواجهات أمام تشيلسي في جميع المسابقات، ومن بينها حسم لقاء الدرع الخيرية هذا الموسم، ولم تهتز شباك السيتي بأي هدف في تلك المواجهات الثلاث. هذه هي المواجهة رقم 161 بين الفريقين في جميع المسابقات، ويبحث السيتي اليوم عن تحقيق الفوز الرابع على التوالي على تشيلسي للمرة الأولى في تاريخه. وتواجه تشيلسي ومانشستر سيتي 21 مرة من قبل على ملعب ستامفورد بريدج في عصر البريميرليج، وخسر البلوز 4 مواجهات منها ومن بينها هزيمتان في آخر 3 مواسم. تشيلسي

بدأ تشيلسي الموسم الجاري بتحقيق 5 انتصارات على التوالي، ولكنه لم يحقق سوى 4 انتصارات فقط في المباريات الـ10 التالية. تشيلسيبدأ تشيلسي الموسم الجاري بتحقيق 5 انتصارات على التوالي، ولكنه لم يحقق سوى 4 انتصارات فقط في المباريات الـ10 التالية. ولم يخسر تشيلسي في 8 مباريات لعبها في الدوري على ملعبه هذا الموسم، ولكنه تعادل 3 مرات في آخر 5 مباريات على ستامفورد بريدج. ولم يخسر تشيلسي على ملعبه في البريميرليج أمام حامل اللقب في آخر 11 مباراة وذلك منذ الخسارة أمام مانشستر يونايتد في عام 2002، ومنذ ذلك الحين حقق البلوز 5 انتصارات وتعادل في 6 مباريات. ولم يخسر فريق يدربه الإيطالي ماوريسيو ساري مباراتين متتاليتين في الدوري منذ شهر أكتوبر من عام 2016، وذلك عندما خسر نابولي أمام كل من أتالانتا وروما. وفشل النجم البلجيكي إيدين هازارد في تسجيل أي هدف في آخر 11 مباراة لعبها مع البلوز أو منتخب بلاده. مانشستر سيتي

لم يخسر مانشستر سيتي في آخر 21 مباراة لعبها في الدوري منذ شهر إبريل الماضي، وحقق الفوز في آخر 7 لقاءات. مانشستر سيتيلم يخسر مانشستر سيتي في آخر 21 مباراة لعبها في الدوري منذ شهر إبريل الماضي، وحقق الفوز في آخر 7 لقاءات. كما لم يخسر مانشستر سيتي في آخر 14 مباراة لعبها خارج أرضه في الدوري محققًا في تلك الفترة 11 انتصارا و3 تعادلات، ولم يسبق أن تفادى السيتي الهزيمة خارج ميدانه في 15 مباراة متتالية. ومنذ بداية الموسم الماضي، حصد رجال بيب جوارديولا 34 نقطة من أصل 42 نقطة ممكنة أمام الستة الكبار، في الوقت الذي جمع فيه تشيلسي نصف هذا الرقم خلال نفس الفترة. ويبحث مانشستر سيتي عن أن يصبح أول فريق غير لندني يحقق 7 انتصارات متتالية في العاصمة البريطانية، وعادل السيتي رقم بورتموث القياسي من خلال الفوز بـ6 مباريات متتالية في لندن الذي حققه الأخير بين شهر ديسمبر من عام 1950 وديسمبر من عام 1951. ويحتفل رحيم سترلينج اليوم بعيد ميلاده الـ24، وفي 9 مباريات سابقة له أمام تشيلسي في الدوري لم يسجل أي أهداف وصنع هدفًا وحيدًا. تصريحات المدربين

ماوريسيو ساري: "كنت على علم بأنه آجلًا أم عاجلًا سنواجه الصعوبات، فعندما تغير أسلوب اللعب، فعليك تغيير عقلية 25 لاعبًا، وهذا أمر ليس بالسهل، نواجه مشاكل في إدارة المباريات، ففي آخر مباراتين لعبنا بصورة جيدة لمدة 55 أو 60 دقيقة، ومن ثم واجهنا صعوبات ولم نتفاعل معها، وهذه مشكلة كبيرة". تصريحات المدربين"كنت على علم بأنه آجلًا أم عاجلًا سنواجه الصعوبات، فعندما تغير أسلوب اللعب، فعليك تغيير عقلية 25 لاعبًا، وهذا أمر ليس بالسهل، نواجه مشاكل في إدارة المباريات، ففي آخر مباراتين لعبنا بصورة جيدة لمدة 55 أو 60 دقيقة، ومن ثم واجهنا صعوبات ولم نتفاعل معها، وهذه مشكلة كبيرة". بيب جوارديولا: "تمثل المباراة اختبارًا كبيرًا لنا، كيف سيتفاعل تشيلسي بعد هزيمته الأخيرة، يمكنني تخيل القوة الكبيرة التي سيدخلون بها المباراة، أتيت إلى ستامفورد بريدج كثيرًا، وحققت الفوز مرة واحدة فقط الموسم الماضي، ودائمًا ما تعرضت للخسارة هنا، تشيلسي فريق جيد للغاية، فعند النظر إلى التشكيلة الأساسية والبدلاء تدرك أنهم فريق مرشح بقوة للقب".



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