الان تتابع رئيس إيران يحذر من طوفان مخدرات ولاجئين وقنابل وإرهاب والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بالفيديو: أول تطبيق لمواجهة التحرش الجنسي في النقل العام عطل بـ”فيسبوك” يمنع الدخول أو تغيير كلمة المرور السماح للشرطة والاستخبارات بالوصول لرسائل الواتس آب المشفرة تحذير: مواقع تصيّد تتظاهر بقفل الأمان الأخضر

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