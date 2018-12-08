الشرطة الفرنسية تعتقل 278 شخصا قبل موجة ثانية من الاحتجاجات

أعلنت الشرطة الفرنسية اعتقال 278 شخصا في باريس قبيل انطلاق مظاهرات "السترات الصفراء". وهدد المحتجون بموجة ثانية من المظاهرات في حين أعلنت السلطات الفرنسية التعبئة العامة. وكانت فرنسا قد أعلنت إلغاء الزيادة المفروضة على أسعار الوقود بعد احتجاجات وأعمال شغب. وشهدت عدد من المدن الفرنسية احتجاجات على نطاق واسع الأسبوع الماضي.

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