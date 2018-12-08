شكرا لقرائتكم خبر السترات البيضاء في تونس: الشعب يريد إصلاح التعليم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تجمع الآلاف من المعلمين صباح أمس في وقفات احتجاجية أمام المندوبيات الجهوية للتعليم في أنحاء تونس، للاحتجاج ضد تعطل المفاوضات مع الحكومة بشأن مطالب مالية.

وأطلق رئيس نقابة التعليم الثانوي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل على تحرك المعلمين باحتجاج «السترات البيضاء» تنديدا بموقف الحكومة من مطالب القطاع. وردد المحتجون في مسيراتهم «الشعب يريد إصلاح التعليم» و«متمسكون بالمقاطعة لا للخطوط الحمراء».

والتوتر قائم بين الحكومة والقطاع منذ ثلاث سنوات بسبب خلافات حول الزيادة في المنح الخاصة والترقيات المهنية بجانب اتهام النقابة لوزارة التربية بالتنصل من اتفاقات سابقة.

وهددت الحكومة باتخاذ إجراءات قانونية في وقت سابق عبر اقتطاع أجور المعلمين، ردا على مقاطعتهم للامتحانات منذ الاثنين الماضي، كما أغلقت المندوبيات الجهوية للتعليم اليوم تحسبا للاحتجاجات.

وقال رئيس نقابة التعليم الثانوي لسعد اليعقوبي أمس إن المعلمين سيعتصمون أمام مقرات المندوبيات. لكن لم يتضح ما إذا كان الاعتصام سيكون مفتوحا.

وأوضح أن النقابة ستجتمع اليوم لاتخاذ خطوات جديدة للاحتجاج في حال لم تغير وزارة التربية موقفها.

وقال المتحدث باسم الحكومة إياد الدهماني في تصريح إذاعي إن الحكومة مع الحوار، لكن التفاوض يجب أن يكون في حدود قدرة الدولة على تلبية المطالب المالية.

ويعاني قطاع التعليم العمومي في تونس من متاعب ترتبط بتدهور البنية التحتية ونقص المدرسين، إضافة إلى تفشي ظاهرة الانقطاع المبكر عن التعليم، والتي قدرت بنحو 100 ألف منقطع سنويا.