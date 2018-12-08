الإمارات تتعهد بدعم أفغانستان لتحقيق المصالحة السياسية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - نيويورك

جددت دولة الإمارات التزامها بمواصلة واجبها الإنساني تجاه الشعب الأفغاني، بما في ذلك دعم جهود الحكومة الأفغانية في إرساء المصالحة والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية واسعة النطاق.

جاء ذلك في البيان الذي أدلت به نائبة المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة أميرة الحفيتي أمام الاجتماع الخاص الذي عقدته الجمعية العامة أمس الأول، في مقرها بالأمم المتحدة بنيويورك، حول «الحالة في أفغانستان».

وعبرت عن قلق الإمارات إزاء تدهور الأوضاع الأمنية في أفغانستان خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ظل تواجد تنظيمي القاعدة وداعش، والأنشطة المستمرة للجماعات المسلحة والإجرامية الأخرى، مستذكرة في هذا الصدد الهجوم الإرهابي الذي تعرض له وفد دبلوماسي إماراتي في مدينة قندهار أثناء مشاركته في تدشين مشروعات خيرية إماراتية للشعب الأفغاني، أسفر عن استشهاد 6 دبلوماسيين إماراتيين، مؤكدة أن هذا الأمر زاد من إصرار والتزام الدولة بمكافحة الإرهاب أينما كان موطنه.