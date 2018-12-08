شكرا لقرائتكم خبر مشاورات بناء الثقة في السويد يتخللها انفجار صاروخ حوثي فاشل في صنعاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - ستوكهولم، عدن، الحديدة

فشلت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران أمس في اطلاق صاروخ باليستي من وسط حي سكني في العاصمة صنعاء.

وبحسب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني فإن انفجار الصاروخ أسفر عن ضحايا مدنيين وأضرار في المنازل الواقعة في محيط الانفجار، فيما يتواجد وفد الميليشيات على طاولة مشاورات السويد للبحث في إجراءات بناء الثقة.

وصعدت ميليشيات الحوثي من استهداف المدنيين، ومحاولات التسلل المتكررة إلى مواقع الجيش الوطني، والتحشيد المستمر والتعزيزات الكبيرة إلى جبهات القتال، فضلا عن حفر الأنفاق والخنادق داخل مدينة الحديدة.

وقصفت كذلك منازل المواطنين والمحال التجارية والأحياء السكنية في مدينة الحديدة، واستهدفت بقذائف الهاون والمدفعية مركز سيتي ماكس التجاري، مما أسفر عن تدمير المركز واحتراقه بالكامل، وفق مصادر محلية، كما منعت وصول المساعدات الغذائية إلى المدنيين بالحديدة.

واتهم المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي الانقلابيين بعرقلة وصول المساعدات الغذائية إلى المدنيين الذين دمرتهم الحرب في مناطق مختلفة من البلاد، موضحا أن الوكالة الدولية تعاني من حجب الحوثيين لمعداتها وأجهزتها وأن الوضع في اليمن بات يائسا جدا.

من جهة أخرى تواصل الفرق الهندسية لنزع الألغام التابعة للجيش الوطني المسنود بالتحالف العربي عمليات نزع الألغام في عدد من المناطق المحررة في الحديدة، وشبوة، والبيضاء.

هذا وتتواصل مشاورات السلام بين الحكومة اليمنية الشرعية وميليشيات الحوثي الانقلابية لليوم الثاني بمدينة ستوكهولم بالسويد، برعاية الأمم المتحدة.

وتركزت مناقشات أمس على مواضيع الأسرى والمعتقلين، والتهدئة، والملف الاقتصادي، وفتح مطار صنعاء الدولي، وتسليم ميناء الحديدة للشرعية.

وجدد الوفد الحكومي تمسكه بالمرجعيات الأساسية الثلاث، وضرورة انسحاب الميليشيات من الحديدة باعتبار ذلك خطوة لبناء الثقة، وطالب بتسليم خرائط الألغام التي زرعتها الميليشيا في اليمن.

وأكد وزير الخارجية اليمني رئيس وفد الحكومة في مشاورات السويد خالد اليماني أن إجراءات بناء الثقة تتطلب انسحاب ميليشيات الحوثي من الحديدة، وتسليم إدارة الميناء إلى الشرعية، وأن على ميليشيات الحوثي الانسحاب من كل مناطق الساحل الغربي إذا كانت تبحث عن السلام.

مشاهدات يمنية

• تحتجز الميليشيات الحوثية في معتقلاتها نحو 7 آلاف شخص اختطفتهم منذ انقلابها على الشرعية في سبتمبر 2014، بينهم العشرات من الصحفيين والناشطين والسياسيين.

• ميليشيات الحوثي تختطف أربعة أكاديميين بجامعة حجة، هم عميد كلية العلوم التطبيقية بجامعة حجة الدكتور حميد عيسى، ورئيس قسم المايكروبولوجي الدكتور عبدالسلام الثلايا، ورئيس قسم الجغرافيا سابقا الدكتور همدان الهمداني، ورئيس قسم الحاسوب الدكتور زيد المرحبي، واقتادتهم إلى أماكن غير معروفة.

• ميليشيات الحوثي تختطف رجل الأعمال عبدالله الحثيلي من منزله بصنعاء.