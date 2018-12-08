دبي - بواسطة محمد فارس أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، تعيين المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر ناورت لمنصب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، خلفا لنيكي هيلي. © Getty هيذر ناورت الصحافية السابقة في فوكس نيوز
وعملت ناورت، في وقت سابق، مراسلة لقناة فوكس نيوز قبل أن تصبح متحدثة باسم وزارة الخارجية.
وأفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن ناورت، البالغة من العمر 48 عاما، تلقت عرض الوظيفة في نوفمبر الماضي، بعدما كانت قد التقت ترامب في نهاية أكتوبر.
وذكر موقع "بلومبرغ" أن اختيار ناورت لهذا المنصب ليس عاديا، عى اعتبار أنها لا تملك تجربة كبيرة في السياسة الحكومية أو الخارجية.
وكانت نيكي هيلي أعلنت في أكتوبر أنها سوف تتنحى عن منصبها بحلول نهاية هذا العام، بعد أن شغلت الوظيفة لمدة 18 شهرا.
شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يعين صحفية سابقة سفيرة لدى الأمم المتحدة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة MSN Saudi Arabia وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي MSN Saudi Arabia ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .