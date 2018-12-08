شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. "أفريقية البرلمان" تنطلق لشرم الشيخ للمشاركة فى مؤتمر أفريقيا 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، أنها ستتوجه صباح اليوم السبت، إلى مدينة شرم الشيخ، للمشاركة فى فعاليات مؤتمر إفريقيا 2018، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ورؤساء 15 دولة افريقية.

يذكر أن المؤتمر "ينطلق اليوم السبت وتنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا فى نسخته الثالثة تحت عنوان "القيادة الجريئة والالتزام الجماعى وتعزيز الاستثمارات البينية الإفريقية" بمدينة شرم الشيخ.

يشارك بالمنتدى أكثر من 3000 شخصًا يمثلون نطاقات واسعة فى مجال الأعمال والسياسة من كافة أنحاء إفريقيا والعالم، يتصدرهم زعماء وقادة القارة ومتحدثين بارزين من جهات إقليمية ودولية.