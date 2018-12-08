واشنطن تؤجل للمرة الثانية تطبيق عقوباتها على 3 شركات روسية

أعلنت ​وزارة الخزانة الأميركية​ أنها قررت تأجيل تطبيق العقوبات على 3 شركات روسية، وذلك لمدة أسبوعين إضافيين.

وتهدف الخطوة الأخيرة إلى منح الملياردير الروسي، أوليغ ديريباسكا صاحب أكبر حصة في أسهم هذه الشركات مزيدا من الوقت لخفض حصصه فيها، إذ أن العقوبات شملت هذه الشركات بدعوى أن "ديريباسكا مقرب من ​الكرملين​".

وذكرت الوزارة الأميركية أنها "مددت موعد تطبيق عقوباتها على شركات "إن+غروب" و"يونايتد كومباني روسال" و"غاز غروب" من الـ7 وحتى الـ21 من كانون الثاني 2019".