رئيس البرلمان الروسي: عدم تحقيق أميركا أي انجاز في سوريا جعلنا نعترض على وجودها

أعلن رئيس البرلمان الروسي فياتشيسلاف فولودين، في كلمة له خلال المؤتمر الثاني لبرلمانات الدول الست لمكافحة الارهاب، المنعقد في طهران أن "عدم تحقيق الولايات المتحدة أي انجاز في سوريا جعلنا نعترض على وجودها وممارساتها".
وأكد أن "الارهاب توسع وانتشر في العديد من البلدان رغم مزاعم الكثير من الدول أنها تعمل على مكافحته"، مشددا على أنه "ينبغي التعاون فيما بيننا لمكافحة الارهاب ومطاردته ومنع سائر الدول من دعم الارهاب والإرهابيين".
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